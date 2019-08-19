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В интернете появился трейлер фильма-катастрофы о Владивостоке

В Yuotube опубликован 140-секундный ролик, представляющий пилотную часть нового российского сериала "Горизонт", сообщают "Вести:Приморье".

События фильма происходят во Владивостоке. Сюжет сериала заключается в том, что на города обрушивается эпидемия неизвестного вируса, который за считанные минуты распространяется и заражает любого человека. В трейлере к фильму показан горящий центр Владивостока, истребители над бухтой Золотой Рог и разрушенный Русский мост.

Небольшой группе людей все же удается выжить, укрывшись вместе с военнослужащими под командованием полковника ГРУ в специальном бункере, где на протяжении трех лет ученые и военные пытаются создать вакцину от вируса.

Главные роли в сериале исполняют Илья Маланин и Ирина Старшенбаум, известная по фильму «Притяжение», а также Алексей Кравченко («Дед Мороз. Битва магов», «След тигра») и другие. В эпизодических ролях задействованы актеры приморских театров.

Весной 2018 года "Вести:Приморье" сообщали, что во Владивостоке проходят съемки нового проекта российского режиссера Олега Трофима, автора нашумевшего фильма "Лед". 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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