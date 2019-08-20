Время солить огурцы! Солнце сегодня и восточную приморскую глубинку обогрело, так что зеленый овощ вполне готов для обработки. Особые рецепты малосольных и зимних закруток хранят в таёжном селе Фурманово. Составляющих много. Но главный ингредиент там - украинская песня. В нашей постоянной рубрике «Приморье - территория дружбы» — репортаж Ольги Катренко.

Это мы с Марией Ивановной поход овощной затеяли, а по дороге и урок украинского.

40 лет она в Приморье, медвежий угол — село Фурманово. Как первая любовь дикий край, где украинка со Львовщины, Золочевский район, село Красносельцы — открывала для себя и дальневосточную природу. Историю одну впору в киносценарий превращать.

Мария Гураль, жительница с. Фурманово: «Смотрю, бежит конь с рогами. Откуда видела изюбря? Я думаю, откуда тут конь взялся с рогами? А там стреляют, я говорю — убегай...»

С тех пор изюбрей повидала много, диких кабанов, тигра даже… Вырастила двоих детей и названного сына, воспитывает внуков и правнуков. Её украинские рецепты прижились по всей округе. Один напиток освежающий так и называют «Маривановка».

И то - совсем не лимонад. Но настоящий конёк этой дивной женщины - огурчики. На зиму в бочонках, зернышками горчицы приправленные, летом малосольные — банками, с петрушечкой да на колодезной воде. А чтобы лучше дело шло, и песня.

Мария Гураль: «Барвинок — из него плетут венок на Украине, если девка выходит замуж, у нас там растет барвинок. Тут не растет, я не видела барвинка, да такойй зеленый, он всё время зеленый».

У неё чернобривцы в почёте. Особо крупные, яркие. Жаль, сносит их часто ольгинской непогодой.

Тянет ли на Родину, где в самые бедные, послевоенные времена, пасла коров. Где выучилась на товароведа, но однажды решила отправиться на самый краешек земли...Так тянет или нет? Она лишь улыбается.

Мария Гураль: «Моя сестра в Италии живет, уже давно уехала и живет в Италии, вышла замуж за местного».

Ольга Катренко, корреспондент: «Вот я представляю, Мария Ивановна бы вышла замуж за итальянца».

Мария Ивановна: «Та ты что! Так из Италии бы выгнали».

Самой речью своей, в которой так и прячутся улыбки, она поднимает настроение и… поникший огород. Скоро помидорки пойдут, а там и кавуны подтянутся.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]