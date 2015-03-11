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Новый способ краж денег с банковских карт - голосовой робот

Новый способ краж денег с банковских карт - голосовой робот

Фото: https://akket.com

Новые способы обмана придумывают злоумышленники для кражи денег с банковских карт. В частности, в последнее время участились случаи использования голосовых роботов для получения кода подтверждения операции из SMS , — сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Известия». 

Новая схема для получения информации от клиентов банков выглядит так: имитируя звонок от службы безопасности, злоумышленники используют робота, рассказали «Известиям» в Сбербанке. В пресс-службе пояснили, что мошенники в диалоге с клиентом пытаются выведать код подтверждения и, если чувствуют его сомнение, просят продиктовать цифры системе распознавания голоса. В ВТБ уточнили, что такая схема активно используется с весны этого года. В других банках из топ-30 подтвердили, что знают о подобном методе кражи средств граждан.

Именно таким способом около 3 млн рублей лишился россиянин в августе этого года. 

Теперь многие банки собираются изменить или уже изменили текст сообщения с предупреждением никому не называть код, добавив туда информацию о голосовом роботе.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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