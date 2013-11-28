Умерла народная артистка Александра Назарова

На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на театр имени Ермоловой.

Заместитель художественного руководителя Театра имени М.Ермоловой Галина Боголюбова рассказала РЕН ТВ, что актриса проходила лечение в больнице с июля из-за проблем с легкими.

Как сообщается на сайте Кино-театр.ру, Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. Ее родители, Иван Назаров и Александра Матвеева, также актеры. Перед самой войной отец вместе с театром уехал на гастроли во Владивосток. Когда началась война, то мама вместе с маленькой Сашей успела выехать из Ленинграда до его блокады. Родители кочевали по стране с театром. Победу встретили в Нижнем Тагиле.

Детство Саши проходило за кулисами театра. В 6 лет девочка впервые вышла на сцену. Родители были против, чтобы дочь стала актрисой. Но пока они гастролировали, Александра поступила в Ленинградский театральный институт им. Островского на курс Бориса Зона.

В 1961 году Александра Назарова окончила театральный институт и сразу стала актрисой Центрального детского театра. В 1965 году актриса пришла на прослушивание в театр им. Ермоловой. И до последних дней была верна своему театру.



В кино Александра стала сниматься сразу после окончания театрального училища. Роль Нади Брагиной была не главной в ее первом фильме «А если это любовь?» (1961), но именно ее героиня появляется в пначале фильма.

Далее были роли в фильмах «Любимая» (1965), «Софья Перовская» (1967), «Экипаж» (1979), «Колыбельная для брата» (1982), «Серая мышь» (1988), «Шаг» (1988), «Любовь с привилегиями» (1989), «Мария Магдалина» (1990), «Армавир» (1991), «Крутые» (1998), «Отражение» (1998 мать), «Граница. Таежный роман» (2001) и др. Одной из запоминающихся работ стала роль матери Веры в фильме «Принцесса на бобах». Ее героиня готова забыть семью и родных ради партии, собраний и митингов.

Работала Александра Ивановна и на озвучании иностранных фильмов и сериалов. Ее голосом говорят дети в фильмах и герои мультсериалов«Игрушка» (с Пьером Ришаром), Каспера в мультфильме «Каспер», утенка в сериале «Утиные истории» и др. Также ее голос можно услышать в фильмах «Матрица», «Гарри Поттер», «Интерстеллар», «Девушка с татуировкой дракона», «Мемуары гейши», «Плохой Санта», «Книга Илая» и др.

Была Александра Назарова и звездой отечественных сериалов. Зрители помнят ее по ролям в «Мелочах жизни», «Воровке». Но наибольшую популярность у зрителей принесла роль бабы Нади — бабушки главной героини сериала «Моя прекрасная няня».

Александра Ивановна в театре Ермоловой сыграла роли в 38 пьесах.

В 2001 году ей было присвоено звание «народная артистка Российской Федерации».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]