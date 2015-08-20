Актриса советского и российского театра и кино Ирина Печерникова не дожила один день до своего 75-летия

В 74-летнем возрасте скончалась советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на киноведа Вячеслава Шмырова. Причина смерти пока не установлена. 2 сентября актриса должна была отпраздновать юбилей — ей бы исполнилось 75 лет.

Печерникова родилась в Грозном в 1945 году, переехала с родителями в Москву, где закончила Школу-студию МХАТ, c 1966 года служила в Московском театре имени Ленинского комсомола, а с 1968 года — в Академическом театре имени Маяковского. В 1978—1990 годах играла в Академическом Малом театре.

В 1960-х начала сниматься и в кино. Дебютировала в роли донны Анны в фильме-опере 1967 года "Каменный гость". Самой известной ее ролью стала роль учительницы Натальи Сергеевны в мелодраме «Доживем до понедельника». Также сыграла в таких фильмах, как "Два капитана", "Первая любовь", "По собственному желанию" и других.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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