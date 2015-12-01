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Владивосток первым принял на себя удар мощного циклона. Видеорепортаж Павла Мельника

Девятибалльные пробки от центра до острова Русский, залитые водой подземные переходы и поваленные штормовым ветром достопримечательности. Владивосток первым принял на себя удар мощного циклона, сообщает сайт vesti.ru.

Вечером 21 августа половина месячной нормы осадков в буквальном смысле пустили столицу Приморья в открытое плавание. Ливневки не выдержали третьего после ураганов Лекима и Кроса, нокаута.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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