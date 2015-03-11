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Подросток выпал из окна на базе отдыха в районе Большого Камня

Подросток выпал из окна на базе отдыха в районе Большого Камня

Фото: Вечерний Магнитогорск

Полицейские проводят проверку по факту несчастного случая на одной из краевых баз отдыха, в результате которого пострадал 13-летний школьник. Он приехал на отдых с семьей из Комсомольска-на-Амуре. После падения со второго этажа он получил травмы таза и грудной клетки.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, 13-летний пострадавший был доставлен в местное медицинское учреждение с травмами, полученными в результате падения с высоты. Медики диагностировали у подростка повреждение таза, грудной клетки, ушибы мягких тканей, а также другие телесные повреждения.

Со слов самого пострадавшего выяснилось, что он отдыхал на одной из баз отдыха в районе Большого Камня, где в темное время суток в домике потерял равновесие и выпал из окна на втором этаже. 

Пострадавшему была оказана вся необходимая помощь, а по факту произошедшего полицейские проводят проверку. Основной причиной падения несовершеннолетнего из окна является несчастный случай.  


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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