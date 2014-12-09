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Дежавю в Камеруне: порт Дуала стал проклятым для капитанов из Владивостока (фото)

Дежавю в Камеруне: порт Дуала стал проклятым для капитанов из Владивостока (фото)

Фото: shipspotting.com

МИД России контролирует ситуацию с похищенными в Африке моряками из РФ, среди которых капитан из Владивостока, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на заявление официального представителя министерства иностранных дел Марии Захаровой. При этом, в целях безопасности, персональные данные моряка из Владивостока не разглашаются.

В четверг, 22 августа, Захарова сообщила, что Москва держит на особом контроле ситуацию с российскими моряками, которых похитили нигерийские пираты. Неделю назад на рейде камерунского порта Дуала пираты атаковали грузовое судно «Мармалайта»(на фото 1), которое принадлежало немецкой компании MarConsult Schiffahrt, следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды.

Похитили восемь человек — украинцев и филиппинцев, в том числе троих россиян — старшего помощника из Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Судно не тронули. По словам Захаровой, российское внешнеполитическое ведомство контролирует случившееся.

«Предположительно, совершили нападение нигерийские пираты», — добавила официальный представитель МИД РФ.

По информации министерства иностранных дел, пленников доставили на территорию Нигерии. Также бандитами похитили судовую кассу, личные вещи моряков, повредили средства связи и навигацию. Российское посольство находится в постоянном контакте с камерунскими компетентными органами и межрегиональным координационным центром по борьбе с пиратством в Гвинейском заливе, а также судовладельческой компанией.

Вести:Приморье" напоминают, что более 9 лет назад, в мае 2010 года, при аналогичных обстоятельствах в камерунском порту Дуала был захвачен капитан судна North Spirit, житель Владивостока Борис Терсинцев( на фото 2). Наш земляк пробыл в плену у пиратов полтора месяца, пока его не выкупил хозяин судна.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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