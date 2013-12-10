4-летняя девочка скончалась в машине скорой помощи в Приморье
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) по факту смерти 4-летней девочки.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, 22 июля 2019 года родители девочки обратились в Хорольскую центральную районную больницу с жалобами на недомогание у ребенка. В дневном стационаре больницы девочке было оказано лечение, после чего она была выписана домой. В этот же день, уже после посещения больницы, родители обнаружили на теле ребенка пятна и вызвали скорую медицинскую помощь. По пути в больницу, девочка скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи.
По результатам назначенной судебно-медицинской экспертизы будет установлена точная причина смерти ребенка, для проведения необходимых экспертиз изъята медицинская документация, допрашиваются свидетели. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц медицинского учреждения в части своевременности оказания медицинской помощи 4-летнему ребенку.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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