"Я не фигня и не фотошопница". Приморский блогер поспорила с Андреем Малаховым и отчитала Волочкову

Известная блогер из Приморья Вита Носова обиделась на популярного ведущего Андрея Малахова, отругала известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и пристыдила экс-приму Большого театра Анастасию Волочкову, сообщает "Вести: Приморье".

В популярной программе на телеканале "Россия" "Примет, Андрей", ведущий показал гостям ролик с участием Виты Носовой, сделанный в Приморском крае. На нем девушка удивила подписчиков кадрами серфинга в халате со шваброй, а затем она перевоплотилась в светскую львицу и прокатилсь на большой скорости на доске с бокалом вина в руках. Об этом мы писали в материале "Приморский блогер надела халат, как у Тимати и поймала волну".

Гости программы среди, которых были спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и балерина Анастасия Волочкова, посмотрев видео, назвали его фотошопом. В частности Дмитрий Губерниев использовал такие слова: "Это халтруа и сплошной обман".

Волочкова была менее многословной, и позволила себе реплику: "Это фигня какая-то".

Вита Носова, которая сейчас живет в Москве, не ожидала такой реакции от знаменитостей и решила доказать, что видео абсолютно реальное. На своей страничке в инстаграм @vita_n она разместила отчет, как снимала экстремальное видео.

Тут же его прокомментировали почти все участники программы "Привет, Андрей". В частности, Дмитрий Губерниев написал: "Извините за реакцию. Вы молодец и крутая девочка. И мне так слабо", отметил спортивный комментатор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]