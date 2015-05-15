"Я не фигня и не фотошопница". Приморский блогер поспорила с Андреем Малаховым и отчитала Волочкову
Известная блогер из Приморья Вита Носова обиделась на популярного ведущего Андрея Малахова, отругала известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и пристыдила экс-приму Большого театра Анастасию Волочкову, сообщает "Вести: Приморье".
В популярной программе на телеканале "Россия" "Примет, Андрей", ведущий показал гостям ролик с участием Виты Носовой, сделанный в Приморском крае. На нем девушка удивила подписчиков кадрами серфинга в халате со шваброй, а затем она перевоплотилась в светскую львицу и прокатилсь на большой скорости на доске с бокалом вина в руках. Об этом мы писали в материале "Приморский блогер надела халат, как у Тимати и поймала волну".
Гости программы среди, которых были спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и балерина Анастасия Волочкова, посмотрев видео, назвали его фотошопом. В частности Дмитрий Губерниев использовал такие слова: "Это халтруа и сплошной обман".
Волочкова была менее многословной, и позволила себе реплику: "Это фигня какая-то".
Вита Носова, которая сейчас живет в Москве, не ожидала такой реакции от знаменитостей и решила доказать, что видео абсолютно реальное. На своей страничке в инстаграм @vita_n она разместила отчет, как снимала экстремальное видео.
Тут же его прокомментировали почти все участники программы "Привет, Андрей". В частности, Дмитрий Губерниев написал: "Извините за реакцию. Вы молодец и крутая девочка. И мне так слабо", отметил спортивный комментатор.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
09.08.2019 Приморский блогер надела халат, как у Тимати и поймала волну
-
22.07.2018 Известный блогер предложил выставить "веревочников" на границах Приморья
-
26.06.2017 Приморский блогер расскажет, как правильно освоить дальневосточный гектар
-
12.05.2016 Малоизвестный российский блогер раскритиковал дороги и женщин Владивостока
-
09.06.2015 Дмитрий Губерниев: «О спорте надо говорить вкусно»
-
15.05.2015 Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев приедет на Медиасаммит
Добавить комментарий