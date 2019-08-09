Новости Общество Видео

Вчера, 17:43
 

Приморский блогер надела халат, как у Тимати и поймала волну

Фото: @vita_n

Бывшая жительница Владивостока сняла породию на Тимати. Видеоблогер Вита Носова (сейчас проживает в Москве, приехала на родину в Приморье на каникулы) удивила своих подписчиков кадрами серфинга в халате и со шваброй в руках. Если известный реппер катался с большим пафосом, то приморское видео порадовало подписчиков изрядной долей юмора и самоиронии. 

Ролик уже оценили подписчики сети Инстаграм:

 psjeshf
Вот это спустила пар! Молодец!👍🚀

mary.stas
@vita_n ты наша звезда всемирного масштаба!! Оххх чувствуется скоро за автографами к тебе пойду 🤣🤣🥰😘❣


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести





В объективе: дети





Детские Вести

Отдых у моря