Приморский блогер надела халат, как у Тимати и поймала волну
Бывшая жительница Владивостока сняла породию на Тимати. Видеоблогер Вита Носова (сейчас проживает в Москве, приехала на родину в Приморье на каникулы) удивила своих подписчиков кадрами серфинга в халате и со шваброй в руках. Если известный реппер катался с большим пафосом, то приморское видео порадовало подписчиков изрядной долей юмора и самоиронии.
Ролик уже оценили подписчики сети Инстаграм:
psjeshf
Вот это спустила пар! Молодец!👍🚀
mary.stas
@vita_n ты наша звезда всемирного масштаба!! Оххх чувствуется скоро за автографами к тебе пойду 🤣🤣🥰😘❣
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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