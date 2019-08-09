Приморский блогер надела халат, как у Тимати и поймала волну

Бывшая жительница Владивостока сняла породию на Тимати. Видеоблогер Вита Носова (сейчас проживает в Москве, приехала на родину в Приморье на каникулы) удивила своих подписчиков кадрами серфинга в халате и со шваброй в руках. Если известный реппер катался с большим пафосом, то приморское видео порадовало подписчиков изрядной долей юмора и самоиронии.

Ролик уже оценили подписчики сети Инстаграм:

psjeshf

Вот это спустила пар! Молодец!👍🚀

mary.stas

@vita_n ты наша звезда всемирного масштаба!! Оххх чувствуется скоро за автографами к тебе пойду 🤣🤣🥰😘❣

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]