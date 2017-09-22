Безрадостный прогноз на последние дни лета в Приморье

Последние летние деньки в Приморском крае не порадуют солнечной погодой. Большая часть недели будет дождливой, лишь первый рабочий день окажется скупым на осадки. В ночные часы +12…+17 °С, днём +19…+26 °С. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", во вторник погоду испортят новые фронтальные разделы. Дожди охватят большую территорию. Не исключены ливни с грозами. Днём осадки понизят фон максимальных температур на 2–3 градуса. Далее дожди, то ослабевая, то усиливаясь, сохранятся до конца недели. Температурный фон ещё немного понизится.

Во Владивостоке понедельник ожидается наиболее сухим по сравнению с последующими днями. Максимальная температура +20…+22 °С. Со вторника погода ухудшится, дождя станет больше. Усилится южный ветер. Температурный фон понизится на 2–3 градуса. До конца недели дождливая погода сохранится. В ночные часы +15…+18 °С. Днём не выше +17…+20 °С.

В Приморье сохранится период повышенной водности и переувлажнения бассейнов рек. Дополнительные дожди будут способствовать увеличению стока и подъемам уровня воды в реках.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]