Подростки решили построить шалаш на железной дороге во Владивостоке
Опасные игры. Четверо подростков в взрасте от 8 до 13 лет решили построить шалаш в кустарнике под лестницей, спускающейся на железнодорожную платформу на станции Мыс Чуркина. К постройке дети подготовились основательно, взяв с собой ножовку, топор, молоток и сумочку с едой. Из беседы с подростками установлено, что к платформе они пришли по рельсам, искали подходящее место для импровизированного домика.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, инспекторы по делам несовершеннолетних Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте провели с ребятами разъяснительную беседу об опасности игр на железнодорожных путях, которые могут привести к несчастному случаю. Подростков передали родителям, которым сотрудники транспортной полиции также напомнили об ответственности и должном контроле за досугом своих детей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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