Улицы Владивостока превратились в настоящие моря, реки и озера. Еще одно проблемное место сегодня - это улица Ладыгина. Там на проезжую часть сошли горы грязи.

Улица Борисенко. Трамвайный парк. Буквально несколько дней назад здесь закончили очередной ремонт ливневки, которая никогда не справлялась с потоками воды. Владивостокцам обещали, что воды здесь больше не будет и все будет хорошо.

По данным Примгидромета, во Владивостоке уже выпало около 50 мм осадков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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