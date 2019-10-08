Локальный потоп стал результатом прошедшего ночью дождя в дальневосточной столицы. Стихия ударила в одно из самых слабых мест городской дорожной сети - по проезду между улицами Воропаева и Фадеева. Ливневка здесь в очередной раз не справилась с потоками воды, а автомобилисты не справились с искушением побыстрее пересечь короткий отрезок пути. В итоге несколько машин сегодня утром не смогли выбраться из "водной ловушки". Очевидцы сообщают о двух утонувших авто и одном рейсовом микроавтобусе.

Улица Фадеева сейчас служит объездной из-за перекрытой Борисенко, поэтому движение здесь интенсивное - особенно в утренний и вечерний часы пик. При этом дожди на этом участке регулярно выливаются как минимум в большие лужи, как максимум - в малые озерца. И конечно же, все это приводит к образованию серьезных дорожных пробок. Часть автомобилистов считает, что ситуацию, как ни странно, ухудшил недавний дорожный ремонт Воропаева. Решетки ливневой канализации выше по улице закатали в асфальт.

Напомню, улицу Воропаева в этом году ремонтировали по программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На дороге обновили асфальтовое покрытие, вдоль трассы поменяли бордюрный камень. Однако проблемы с пропускной способностью ливневой канализации это не решило. Также владивостокцы сообщают, что из-за дождя сегодня было затруднено автомобильное движение по улице Ладыгина - на некоторых участках дороги сошли сели.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru