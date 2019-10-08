Последствия ночной непогоды сегодня ощутили на себе жители Приморья. Умеренный дождь и сильный ветер вылились в локальные разрушения и подтопления дорог. В результате пострадала не только техника, но и люди.

Пересечение улиц Фадеева и Воропаева утром превратилось в небольшой водоем. Как минимум три автомобиля «сели на мель», пытаясь пересечь стихийное озеро посреди проезжей части. Этот участок дорожной сети Владивостока и так перегружен транспортом — автолюбители объезжают перекрытую Борисенко. И хотя к обеду водная преграда исчезла с дороги, свое недовольство горожане высказали съемочной группе программы «Вести: Приморье»:

- Видимо, что-то неправильно делают. Не так укладывают, не так проводят… У нас постоянно что-то с дорогами происходит.

- Потому что ливневки не работают.

- А что с ними? Плохо сделаны, закатаны в асфальт?

- Ну, наверное! Плохо сделаны, как обычно. Вроде бы ливневка, а ее там нет…

Однако специалисты Примводоканала, которые с утра работали на месте, снимают вину с местных ливневок. Главная причина локального потопа на этот раз — засор в системе канализации. И тут сказался ряд факторов: и разбитый канализационный люк выше по проезжей части, и смытые в него остаточные продукты недавнего дорожного ремонта.

Евгений Талов, корреспондент: «Улицу Воропаева в этом году ремонтировали по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На проезжей части заменили асфальтовое покрытие. Вдоль нее поменяли бордюрный камень. Однако проблему затопления данного участка эти работы не решили. В течение последних лет пространство под железнодорожным мостом регулярно оказывается под водой».

Сильный порывистый ветер принес приморцам больше бед, чем ночные осадки. В Партизанском районе края повалено множество деревьев — одно из них рухнуло на пассажирский автобус. О пострадавших не сообщается. А житель Владивостока чуть не погиб под частями собственного дома. На мужчину рухнули плиты утепления, которые сорвала со стены непогода. Оказавшиеся рядом очевидцы помогли ему выбраться из-под завала.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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