"Плоские" авиатарифы не отменят, как минимум еще 2 года - эксперт
Аэрофлот не планирует отказываться от плоских тарифов, в ближайшие годы точно. Об этом в дисскусии на одной из страниц Фейсбука написал Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
Полемика в соцсетях вышла после публикации на сайте "Вести:Приморье" заметки ""Аэрофлот" планирует отказаться от "плоских" тарифов для полетов на Дальний Восток", в которой в частности, приводилась цитата из интервью "Интерфаксу" гендиректора компании "Аэрофлот" Виталия Савельева: "Да, "плоские" тарифы достаточно серьезным бременем ложатся на экономику "Аэрофлота". Более того, это нерыночная мера, и в правительстве, в разных министерствах, нет единства по этому поводу. Многие считают, что это должно со временем отойти, потому что должна быть конкуренция. Я с этим согласен"
Этот материал вызвал возмущение и живое обсуждение со стороны дальневосточников. В ответ на упреки в адрес "Аэрофлота" Зотов написал, что слова Савельева были выдернуты из контекста обширного комментария, а также добавил, что "по нашей информации, никаких изменений в части отказа от плоских тарифов со стороны Аэрофлота в ближайшие годы, как минимум 2 года, не планируется. Более того, ведется системная работа по увеличению количества рейсов со стороны других авиакомпаний и прорабатывается тема по покупке льготных билетов в формате он-лайн."
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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