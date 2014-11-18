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Вчера, 23:01
 

В России "упала" социальная сеть "ВКонтакте"

В России "упала" социальная сеть "ВКонтакте"

Фото: downdetector.ru

«ВКонтакте» перестал работать примерно в 20 часов, — сообщают «Вести: Приморье». По данным «синоптика цифрового мира» Downdetector, пользователи испытывают проблемы со входом в социальную сеть. 

Карта жалоб на невозможность загрузить приложение или сайт «ВКонтакте»  наиболее заполнена в центральной част России, что неудивительно из-за разниц в часовых поясах. Но и приморцы также жалуются на медленную загрузку ВК и дальнейшую невозможность выполнять там какие-либо действия. 

Официальных объяснений о причинах сбоя в сети пока нет.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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