В России "упала" социальная сеть "ВКонтакте"

«ВКонтакте» перестал работать примерно в 20 часов, — сообщают «Вести: Приморье». По данным «синоптика цифрового мира» Downdetector, пользователи испытывают проблемы со входом в социальную сеть.

Карта жалоб на невозможность загрузить приложение или сайт «ВКонтакте» наиболее заполнена в центральной част России, что неудивительно из-за разниц в часовых поясах. Но и приморцы также жалуются на медленную загрузку ВК и дальнейшую невозможность выполнять там какие-либо действия.

Официальных объяснений о причинах сбоя в сети пока нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]