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Какие изменения ждут автовладельцев с 1 сентября

Какие изменения ждут автовладельцев с 1 сентября

Фото: Хабар 24

Три изменения произойдут в ГИБДД с 1 сентября.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primorskiykrai25, с 1 сентября оформлять ДТП можно будет без участия сотрудников ГИБДД. Водители сами смогут составить извещение в электронном формате. Они должны будут убрать автомобиль с места происшествия самостоятельно. Перед этим автомобиль необходимо сфотографировать, зафиксировав факт аварии. Сведения нужно будет передать в общую базу данных.

Изменения коснутся и работы страховых компаний. Они смогут получить разрешение на увеличение или уменьшение стоимости страховки на 30% от установленных Центробанком базовых тарифов. Такая мера будет действовать в течение года, а с 2020 страховщики смогут увеличивать или уменьшать стоимость полиса ОСАГО до 40%. По сделать это просто так, по велению сердца не получится: Центробанк обещает проверять процент убыточности каждой компании, чтобы удостовериться в том, что повышение стоимости полиса ей действительно необходимо.

И еще одно нововведение - отмена знака "Ш" (Шипы), который уведомляет о наличии на машине зимней шипованной резины.⠀


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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