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Отдельной категории водителей придумали новое наказание

Отдельной категории водителей придумали новое наказание

В ОНФ придумали кардинальный способ борьбы с теми, кто ездит без ОСАГО, сообщают «Вести:Приморье».

По закону виновники ДТП без страховки обязаны сами возмещать ущерб, но зачастую этого не делают. В итоге страдают невиновные водители, а пресечь такую практику проблематично. Им приходится долго и зачастую безрезультатно судиться с виновником в рамках гражданского делопроизводства. Сейчас за езду без полиса ОСАГО полагается лишь штраф в 800 рублей. Получивший его водитель может спокойно продолжить движение.

Чтобы исключить такие ситуации, внесено предложение полностью запретить эксплуатацию автомобилей без полиса, отмечает Autonews. Сразу после обнаружения нарушения инспекторы ГИБДД должны будут отправить автомобиль на штрафстоянку, откуда его можно будет забрать только после оформления страховки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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