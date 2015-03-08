Ученые: полстакана газировки увеличивают риск рака на 18%
Ученые предостерегают от употребления слишком газировки или сока. Новые исследования показали, что даже один маленький стакан может представлять потенциальную опасность возникновения рака, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на MedicalXpress.
Специалисты из медицинских учреждений Франции провели исследование, чтобы определить связь между риском рака и сладкими напитками — 100% фруктовым соком и искусственно подслащенными, например, диетическими напитками.
Для этого они обследовали более 100 тысяч французских взрослых, средний возраст которых — 42 года. Авторы учли такие факторы, как возраст, пол, уровень образования, семейный анамнез рака, статус курения и физическую активность.
Результаты показали, что всего 100 мл сладкого напитка увеличили общий риск рака на 18% и риск рака молочной железы на 22%. Очевидной связи между риском рака и искусственно подслащенными напитками ученые не нашли.
В исследовании, по словам авторов, «100%-е фруктовые соки также положительно связаны с риском развития рака в целом. Эти результаты необходимо воспроизвести в других масштабных будущих исследованиях».
Ученые отметили, что оценка была наблюдательной и не показывает причины и следствия. Они также признали несколько ограничений. Они не исследовали, была ли связь между раком и сладкими напитками другой скрытой проблемой со здоровьем.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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