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Ученые: полстакана газировки увеличивают риск рака на 18%

Ученые: полстакана газировки увеличивают риск рака на 18%

Фото: yandex.net

Ученые предостерегают от употребления слишком газировки или сока. Новые исследования показали, что даже один маленький стакан может представлять потенциальную опасность возникновения рака, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на MedicalXpress.

Специалисты из медицинских учреждений Франции провели исследование, чтобы определить связь между риском рака и сладкими напитками — 100% фруктовым соком и искусственно подслащенными,  например, диетическими напитками.

Для этого они обследовали более 100 тысяч французских взрослых, средний возраст которых —  42 года.  Авторы учли такие факторы, как возраст, пол, уровень образования, семейный анамнез рака, статус курения и физическую активность.

Результаты показали, что всего 100 мл сладкого напитка  увеличили общий риск рака на 18% и риск рака молочной железы на 22%. Очевидной связи между риском рака и искусственно подслащенными напитками ученые не нашли.

В исследовании, по словам авторов, «100%-е фруктовые соки также положительно связаны с риском развития рака в целом. Эти результаты необходимо воспроизвести в других масштабных будущих исследованиях». 

Ученые отметили, что оценка была наблюдательной и не показывает причины и следствия. Они также признали несколько ограничений. Они не исследовали, была ли связь между раком и сладкими напитками другой скрытой проблемой со здоровьем.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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