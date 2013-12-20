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Определено опасное для сердца количество чашек кофе в день 

Определено опасное для сердца количество чашек кофе в день 

Фото: editor

Ученые из Австралии опубликовали исследования в научном журнале The American Journal of Clinical Nutrition, где сообщили  о том, что существуют нормы употребления кофе. Его употребление в большом количестве грозит развитием сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает "Вести: Приморье".

Исследования почти 400 тысяч человек в возрасте от 37 до 70 лет показали, употребление кофе увеличило риск заболеваний до 22%. Ученые отметили, что напиток повышает артериальное давление, что, в свою очередь, является фактором риска заболеваний сердца и сосудов.

Стоит отметить, ученые из Университета Квинс в Белфасте (Северная Ирландия) говорят о том, что у людей, которые регулярно пьют кофе, примерно на 50 процентов снижается риск развития наиболее распространенного типа рака печени - гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК). Свои исследования они опубликовали в British Journal of Cancer.

По словам авторов исследования, положительное влияние кофе на риск развития рака фиксировалось после учета многих сторонних факторов. К примеру, среди любителей бодрящего напитка оказалось больше мужчин в возрасте. Они были более склонны к курению, употреблению алкоголя, имели высокий уровень холестерина. Вместе с тем хроническими заболеваниями, такими как диабет, цирроз печени, они страдали редко.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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