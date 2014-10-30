О ежедневной дозе алкоголя для мужчин и женщин рассказал кардиолог

Специалисты Американской кардиологической ассоциации рекомендуют женщинам в день пить не более одного бокала вина, мужчинам — не более двух, сообщают «Вести:Приморье».

Воздействие алкоголя на здоровье зависит от количества выпитого, говорится в публикации Business Insider. Об этом пишет РИА Новости.

"Если потреблять больше, потеряются возможные полезные свойства, а им на смену придет вредное воздействие", — отмечает кардиолог Медцентра Дартмута-Хичкока Лорен Гилстрап.

Ранее в журнале Американского кардиологического колледжа были опубликованы результаты исследования, согласно которым потребление не более 14 бокалов вина в неделю на 21 процент снижало риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин. Для женщин максимальная доза составляла семь бокалов в неделю, при этом вероятность смерти от болезней сердца снижалась на 34 процента.

Гилстрап объяснила, что проведенное исследование не призывает никого пить ради здоровья сердечно-сосудистой системы.

"Но те, кто выпивает за ужином по бокалу вина, могут не отказываться от этой привычки", — пояснила специалист.

При этом исследование, проведенное Американским кардиологическим колледжем, показало, что даже умеренное потребление алкоголя, от семи до тринадцати бокалов в неделю, повышает риск гипертензии на 53 процента. Повышенное давление — основной фактор, влияющий на появление болезней сердца. Кроме того, проведенное в 2018 году исследование на основе данных из 195 стран показало, что лучше не пить вообще.

Гилстрап добавила, что польза красного вина может быть переоцененной. Среди полезных веществ, содержащихся в этом напитке, отмечают антиоксиданты и флавоноиды. Однако они содержатся и в других продуктах — орехах, фруктах, ягодах, чае, шпинате, темном шоколаде.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]