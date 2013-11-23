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Как готовить рис, чтобы из него «вышел» мышьяк, рассказали ученые

Как готовить рис, чтобы из него «вышел» мышьяк, рассказали ученые

Источник фото: pixabay.com

Ученые Университета Шеффилда в Великобритании назвали самый безопасный способ приготовления риса, сообщают «Вести:Приморье».

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science of The Total Environment, отмечает РИА Новости.

Несмотря на значительную пользу продукта, он способен накапливать мышьяк и, как указывали ранее специалисты, увеличивать риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты проанализировали возможность снизить уровень неорганического мышьяка в рисе с помощью мытья или ополаскивания, а также с помощью различных методов приготовления. В результате они выяснили, что при пропаривании вода вбирает в себя наибольшее количество вредных веществ, при этом полезные свойства продукта сохраняются.

Следует довести воду до кипения, затем добавить рис и варить его пять минут. После этого необходимо слить старую воду, которая вывела большую часть мышьяка, добавить свежую, накрыть кастрюлю крышкой и готовить на слабом или среднем огне, пока вся жидкость не впитается.

Исследователи подчеркивают, что этот метод позволяет удалить около 54 процентов неорганических соединений из коричневого риса и около 73 процентов из белого риса, сохраняя при этом наибольшее количество питательных веществ — фосфора, калия, магния, цинка и марганца.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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