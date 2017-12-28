Страна готовится к кризису: выросли продажи кофе и шоколада

В этот летний сезон в стране выросли продажи шоколада (на 3%) и кофе (на 11%), показали данные Gfk Rus. Эксперты объясняют это тем, что кофе с шоколадкой — ответ населения на общую нестабильность, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на газету «Известия».

Самое простое объяснение происходящему — холодное лето — эксперты отвергли. И выдвинули свое: кофе с шоколадкой — классический ответ населения на общую нестабильность. Но, как и любое лекарство, требует дозированного потребления.

Летний сезон 2019 года выдался аномальным для всей страны. К примеру, в Приморье июньская температура опускалась до +1°C. По данным Примгидромета, в июле средние температурные отметки были ниже на 1,8 °C среднегодовых. Распогодилось лишь к третьей декаде месяца, но тут нагрянул первый тайфун. В августе часть Приморья утонула.

Традиционно в такие моменты люди пытаются взбодрить себя дополнительной чашкой кофе и шоколадом, которые содержат вещества, способствующие выработке серотонина, или «гормона счастья».

Как показали данные потребительской панели GfK Rus, в летний сезон покупки шоколада и кофе в физическом объеме увеличились по сравнению с прошлым годом на 3 и 11% соответственно, в денежном выражении — на 4 и 8%. Замер касался шоколадных изделий (плитки, батончики, конфеты в коробках и развесные), а также кофе натурального в зернах и капсулах.

Однако эксперты по питанию неожиданно не стали связывать такие данные с холодным летом. По словам научного руководителя ФИЦ питания Виктора Тутельяна, рост потребления этих продуктов скорее связан с экономикой, например, ожиданием роста цен.

С этим мнением согласен и известный диетолог Алексей Ковальков, который отмечает, что с точки зрения получения гормона счастья шоколад в дождливое и холодное лето не помогает, поскольку серотонин образуется только в условиях яркого солнечного света. А кофе, по его словам, люди зачастую заменяют обед.

«Ведь после употребления одной чашки этого напитка, даже без сахара, молока или сливок, человек не испытывает голода в течение часа-полутора, — уверен диетолог. — Недавно даже придумали кофейную диету, которая подразумевает потребление только нескольких чашек кофе в день».

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов согласен, что сейчас люди находятся в тревожном состоянии.

«Население напугано перспективами нового мирового финансового кризиса, о котором постоянно говорят, люди живут в условиях стагнации доходов, — отмечает он. — В целом, известный факт, что в нестабильные времена люди начинают экономить на многих серьезных вещах — например, не покупают автомобили, ювелирные украшения, снижают потребление деликатесов. При этом спрос на шоколад традиционно растет, поскольку это недорогой, но эффективный способ повысить настроение, своего рода антикризисная диета».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]