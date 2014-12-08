«Сладоголик» разобрала на молекулы любимую конфету приморцев

«Чудовищно ужасны», — такой вердикт вынесла блогер с 9-летним стажем Юлия Михайловская конфетам «Уссурийский мишка», — сообщают «Вести: Приморье».

Обзор конфет «Уссурийский мишка» редактор сайта «Сладкий приговор» начала с дизайна обертки: «Я вполне допускаю, что уссурийские леса действительно такие густые и непроходимые, но если бы дизайнеры хотели сделать на этом акцент, превратив это в фишку, то не стоило перекрывать изображение буквами. В итоге, картинка полностью теряется и становится просто тёмно-зелёным малопонятным фоном. Для названия выбран не самый удачный шрифт и цвет. Первый плохо читается, а второй, перекликающийся с кромкой, заметно упрощает цветовую гамму. Но самый главный вопрос: если в названии конфет присутствует слово «мишка», то где, собственно, он сам?», — спрашивает Юлия Михайловская.

Далее блогер переходит к глазури, покрывающей конфеты: «Она плохая. Очень. Несмотря на моё уважение к «Приморскому кондитеру», возникшее благодаря конфетам «Приморские классические», я не могу закрыть глаза на качество глазури. Она пластилиноподобная, блестящая, липкая, жирная. Любое прикосновение оставляет на глазури отпечаток. При этом она плохо растворяется, почти не плавится», — негодует блогер.

Также «сладоголик» отметила, что конфету образуют 4 вафельных слоя, при том, что рецептура ГОСТ предусматривает только два. Вафли сами по себе толстые, мягкие, воздушные и занимают почти весь объём начинки, не оставляя места для пралине. Оно как будто исчезает и на общем вкусе конфеты не отражается — в нём царствуют только глазурь и вафли: «Ореховый вкус начинки, несмотря на входящий в её состав миндаль и кешью, вообще не выражен», — отмечается в обзоре.

В заключение Михайловская отметила, что конфеты ее очень расстроили, особенно потому, что «подобное качество выдаёт не какая-нибудь местная маленькая фабрика, а крупнейший кондитерский производитель на Дальнем Востоке».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]