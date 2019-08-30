Команда Herbalife Nutrition приняла участие в "Гонке героев". Видеорепортаж Марьяны Яцкевич
Камчатка встретила своих героев. Полторы тысячи любителей спорта собрались на полигоне в Родыгино, чтобы поучаствовать в «Гонке героев». В соревнованиях смогли принять участие как любительские команды, так и корпоративные. Как это было и чем запомнилась мероприятие, прошедшее на полуострове?
Через воду и грязь. После участия в этом соревновании, без исключения всех уже можно назвать героями. Анна Феличкина - первый раз на гонке. Участвовала в составе команды Herbalife Nutrition – мирового эксперта в области сбалансированного питания. Независимые партнеры и клиенты компании всегда выступали за ЗОЖ, поэтому без труда собрали две команды и отправились покорять новые вершины.
Анна Филичкина, участница «Гонки героев»: «Мне захотелось испытать себя в каких-то серьезных испытаниях. В том, в чем я никогда не участвовала. Несмотря на то, что мне уже 55 лет, я все-таки решила попробовать».
36 испытаний, трасса в 8 км. Адреналин зашкаливает! Бежали по грязи, ныряли в импровизированную реку, таскали бревна и покрышки, ползли под колючей проволокой. Все ради того, чтобы преодолеть себя.
Наталья Пастухова, Анатолий Янута, участники «Гонки героев»: «Дойти до цели - раз, поломать себя, в конце концов, потому что еще не доломанные, психологически, еще немножко страшновато».
Уровень физической подготовки в командах разный, не всем гонка давалась легко. Но старались на 200%. Те, кто прошел, подчеркивают, главное тут - не победа, а командный дух и новый опыт».
Виталия Циквинцева, участница «Гонки героев»: «Вообще впечатления - вау! Просто переполняет изнутри. Очень много эмоций, много драйва, адреналина во время пробежки, и, мне кажется, я бы еще пробежала».
Гонка героев – еще один формат коллективного приобщения к спорту, где вовремя подставленное плечо товарища по команде поможет преодолеть очередное препятствие. Не смотря на то, что было тяжело, все участники соревнования разделяют общий восторг и уже строят планы по покорению пьедестала в следующем году.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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