Связь без брака: Роскомнадзор проверил уровень покрытия мобильной сети

Роскомнадзор проверил качество покрытия сотовой связью на территории Владивостока, аэропорта, кампуса ДВФУ на острове Русский, а также федеральной трассы и автодорог. Результатами тестирования «большой четверки» комиссия осталась довольна, — сообщили «Вестям: Приморье» в управлении Роскомнадзора по Приморскому краю.

Специалисты подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службы провели мониторинг качества покрытия мобильной связью операторов «большой четверки»: ПАО «МегаФон», ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом», ООО «Теле2».

На территории кампуса ДВФУ заявленное покрытие обеспечивается всеми операторами. Покрытие автодороги территории кампуса ДВФУ на о. Русский общей протяженностью 8,59 км составляет 100% также у всех операторов.

На территории международного аэропорта «Владивосток» заявленное покрытие обеспечивается всеми операторами.

На федеральной трассе в направлении международный аэропорт «Владивосток» - остров Русский, протяженностью 110,15 км, в целом обеспечивается покрытие услугами подвижной радиотелефонной связи в сетях всех операторов, оказывающих услуги в Приморском крае.

Вместе с этим, остаются незначительные участки трассы, на которых возможны случаи ухудшения качества услуг в виде пропадания сигналов мобильной сети, обрывы голосовых соединений, неуспешные попытки установления голосовых соединений и т.п., обусловленные особенностями рельефа местности.

По маршруту «Аэропорт Кневичи – п.Трудовое - Фуникулер - м.Назимова – о.Русский» устойчивый уровень сигнала у всех операторов связи.

По маршруту «Аэропорт Кневичи – Де-Фриз – Седанка – м.Назимова – о.Русский» наблюдаются низкие уровни сигнала и соответственно неустойчивая связь:

- ПАО «ВымпелКом» 4 отрезка общей протяженностью 250м в стандарте GSM-900/1800 (от развязки на Седанке). Процент покрытия автодороги оператором – 99,39%

- ПАО «МегаФон» 9 отрезков общей протяженностью 670 м в стандарте GSM-900/1800 (от развязки на Седанке). Процент покрытия автодороги оператором – 99,39%

- ООО «Теле2» 13 отрезков общей протяженностью 2380 м в стандарте GSM-900/1800 (от развязки на Седанке). Процент покрытия автодороги оператором – 97,84%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]