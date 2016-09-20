Платить в рассрочку за горячую воду и отопление предложили приморцам

Реструктурировать долги за тепло и горячую воду предлагает ресурсоснабжающая компания, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Стоит не оплатить квитанции пару-тройку раз и потребителям не избежать визитов судебных приставов, начислений пени, ограничений выезда за границу и даже ареста автомобиля.

Дальневосточная генерирующая компания предупреждает, что это только некоторые из мер, к которым прибегают энергетики, чтобы вернуть деньги за оказанные коммунальные услуги потребителям – юридическим и физическим лицам Владивостока, Артема и Партизанска. Последние, к слову, задолжали энергокомпании порядка 2 млрд рублей. Энергетики отмечают, что не могут оказывать услуги теплоснабжения в долг, так как все платежи потребителей идут на ремонт и подготовку теплосетей к отопительному сезону.

В свою очередь, специалисты энергокомпании понимают, что ситуации, по которым потребитель не может оплатить счета и погасить долг, могут быть разными. Приморская генерация (филиал АО «ДГК») идет навстречу жителям края и при наличии задолженности и невозможности ее единовременного погашения, предлагает решить проблему с помощью соглашения о реструктуризации.

«Данное соглашение позволяет потребителю рассчитаться с энергокомпанией в течение года: вся задолженность делится на 12 месяцев – именно столько и надо будет ежемесячно оплачивать в рамках соглашения. Важно помнить, что потребителю необходимо в обязательном порядке оплачивать текущие квитанции за теплоснабжение, в противном случае, даже одна неоплата является поводом для расторжения соглашения о реструктуризации, – рассказала начальник отдела судебной практики СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Юлия Кабановская. – Важно понимать, что энергокомпания всегда идет навстречу должнику. В случае действительно крупной задолженности мы понимаем невозможность должника расплатиться в течение года. Поэтому у таких потребителей есть шанс заключить индивидуальное соглашение – и рассчитываться с задолженностью не год, а два и даже более. После заключения договора и в случае его исполнения потребитель будет защищен от начисления пеней энергокомпанией, судебных исков и визитов приставов, помимо прочего, возобновятся все социальные выплаты, которые были прекращены в связи с образовавшейся задолженностью».

Пошаговая инструкция и адреса, по которым можно заключить соглашения, опубликованы на официальном сайте «Дальневосточной генерирующей компании».





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]