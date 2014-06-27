Энергетики составили антирейтинг управляющих организаций во Владивостоке





Филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» составил антирейтинг самых злостных неплательщиков среди УК, ТСЖ и ЖСК, задолжавших энергокомпании крупные суммы за оказанные услуги отопления и горячего водоснабжения, — передают «Вести: Приморье» по данным компании.

По данным на 13 ноября 2019 года только ТСЖ «Парус», ЖСК 41/42, ЖСК-87 и НО «ТСЖ Альянс» задолжали энергетикам за оказанные услуги теплоснабжения более 4 млн рублей. Самая большая задолженность у НО ТСЖ "Альянс". Она составляет более 1,5 млн рублей.

Всего же УК, ТСЖ и ЖСК Владивостока, по данным на 1 ноября этого года, должны за тепловую энергию около 80 млн рублей.

Эти компании собирают с собственников жилья платежи за коммунальные услуги, но не перечисляют их энергетикам или производят оплату не в полном объеме. Дальневосточная генерирующая компания не имеет возможности предоставлять услуги бесплатно или в долг, поскольку несет затраты на производство электрической и тепловой энергии, а также вкладывает средства в ремонтные работы и модернизацию сетей, поэтому недобросовестным управляющим компаниям, уклоняющимся от оплаты долгов и пени, предстоят судебные разбирательства.

Энергетики рекомендуют собственникам жилья обращать внимание на антирейтинги злостных неплательщиков среди ТСЖ и ЖСК, поскольку денежные средства, предназначенные для содержания и ремонта жилья, могут быть удержаны по исполнительным листам для погашения долгов за теплоснабжение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]