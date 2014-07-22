Режим ЧС во Владивостоке снимут после ликвидации последствий стихии

Во Владивостоке работы по устранению последствий непогоды идут в круглосуточном режиме, но режим ЧС может быть снят после того, как система жизнеобеспечения Владивостока войдет в свое нормальное русло, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По словам заместителя главы администрации города Владимира Черепкова, во Владивостоке остаются частично подтопленными пойма реки Богатая (район Спутника), улицы Фадеева и Борисенко. Также непростая ситуация на некоторых участках острова Русский и в селе Береговое.

«Восстановительные работы ведутся на дороге, ведущей в поселок Береговое, - сообщил заместитель мэра. - Там сейчас работает тяжелая техника, жизнеобеспечение поселка не нарушено, запасов продуктов – до воскресенья. В случае экстренной доставки продуктов, необходимости оказания срочной медицинской помощи или эвакуации людей на помощь готова прийти Владивостокская городская поисково-спасательная служба, в ведении которой находится несколько катеров. Они могут доставить на полуостров всё необходимое».

После непогоды проблемным участком в городе остается улица Ладыгина.

«Селевой поток, который сошел там с косогора, был убран с проезжей части в первую же ночь, - подчеркнул Владимир Черепков. - Движение транспорта восстановлено на участке в полном объеме. Сейчас идут восстановительные работы по недопущению размыва остатков грунта, который находится не на проезжей части».

Борьба с последствиями непогоды, по мнению Владимира Черепкова, безусловно, обнажила проблемные места городской инфраструктуры. Речь идет, например, о работе системы ливневой канализации. Не исключено, что после всех ремонтно-восстановительных работ будут изменены приоритетные направления в финансировании городского хозяйства.

По словам Владимира Черепкова, режим ЧС, объявленный 28 августа главой города Олегом Гуменюком, может быть снят после того, как система жизнеобеспечения Владивостока войдет в свое нормальное русло.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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