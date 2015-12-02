ГАИ Владивостока опасается всплеска сезонных ДТП

Госавтоинспекция Приморского края призывает автотуристов к соблюдению правил дорожного движения, сообщают "Вести:Примоье" со ссылкой на сайт 25.мвд.рф



Как сообщает Госавтоинспекция Приморского края, последняя неделя лета, как правило, отмечается ростом транспортного потока отдыхающих, что сопровождается созданием аварийно-опасных ситуаций. Так, в 2018 году в период с 26 по 30 августа в регионе было зарегистрировано 363 ДТП. Повреждено 668 транспортных средств.

Госавтоинспекция региона призывает автотуристов к соблюдению безопасного скоростного режима, в соответствии с дорожной и погодной ситуацией. Следует избегать опасных маневров и контролировать соблюдение правил перевозки пассажиров – использование детского удерживающего устройства, ремней безопасности.

В случае возникновения сложной дорожной ситуации необходимо обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники полиции окажут все возможное содействие, при необходимости помогут с вызовом специализированных служб.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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