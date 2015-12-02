Новости Общество Происшествия

Сегодня, 11:55
 

ГАИ Владивостока опасается всплеска сезонных ДТП

ГАИ Владивостока опасается всплеска сезонных ДТП

Фото: http://prokazan.ru

Госавтоинспекция Приморского края призывает автотуристов к соблюдению правил дорожного движения, сообщают "Вести:Примоье" со ссылкой на сайт 25.мвд.рф

Как сообщает Госавтоинспекция Приморского края, последняя неделя лета, как правило, отмечается ростом транспортного потока отдыхающих, что сопровождается созданием аварийно-опасных ситуаций. Так, в 2018 году в период с 26 по 30 августа в регионе было зарегистрировано 363 ДТП. Повреждено 668 транспортных средств.

Госавтоинспекция региона призывает автотуристов к соблюдению безопасного скоростного режима, в соответствии с дорожной и погодной ситуацией. Следует избегать опасных маневров и контролировать соблюдение правил перевозки пассажиров – использование детского удерживающего устройства, ремней безопасности.

В случае возникновения сложной дорожной ситуации необходимо обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники полиции окажут все возможное содействие, при необходимости помогут с вызовом специализированных служб.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Восток 24: Наши вести









Отдых у моря