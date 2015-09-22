Начало учебного года неожиданно перенесли? В День знаний в Приморье говорят об отмене занятий
Учителя Уссурийска сегодня неожиданно для себя узнали, что проводить уроки они не будут еще как минимум неделю. Начало учебного года переносится. Образовательный процесс начнется в школах Уссурийского городского округа лишь 9 числа. Такие сообщения получили некоторые педагоги от своего начальства, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сразу нескольких источников в образовательных учреждениях.
Сегодня в течение всего дня, завучи и директора школ рассылали сообщения педагогам о том, что завтра на линейках необходимо сообщить родителям и ученикам о переносе начала занятий на 9 сентября. Однако всю следующую неделю с ребятами будет проводиться воспитательная работа: классные часы, спортивные состязания, лекции, просмотры телефильмов и др.
С чем связано такое резкое изменение учебных планов до конца не ясно. Как рассказал "Вестям: Приморье" директор одного из учебных заведений города, перенос начала учебы, скорее всего, произошел из-за режима ЧС, который действует в крае.
Между тем, в Депертаменте образования и науки Администрации Приморского края, не подтверждают информацию о переносе начала занятий в Уссурийске на 9 сентября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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