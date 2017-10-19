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Погрузчик наехал на человека во владивостокском порту

Погрузчик наехал на человека во владивостокском порту

Фото: Корабел.ру

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту наезда погрузчика на человека, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Следствием установлено, что в июле 2019 года на территории причала Владивостокского морского рыбного порта при выполнении погрузочно-разгрузочных работ произошел наезд погрузчика на механизатора, в результате чего последнему были причинены телесные повреждения, от которых наступила его смерть.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы, собирается доказательственная база.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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