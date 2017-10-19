Погрузчик наехал на человека во владивостокском порту
В Приморье возбуждено уголовное дело по факту наезда погрузчика на человека, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
Следствием установлено, что в июле 2019 года на территории причала Владивостокского морского рыбного порта при выполнении погрузочно-разгрузочных работ произошел наезд погрузчика на механизатора, в результате чего последнему были причинены телесные повреждения, от которых наступила его смерть.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы, собирается доказательственная база.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
26.08.2019 СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва гранаты в Находке
-
07.08.2019 Студент умер в общежитии Владивостока - возбуждено уголовное дело
-
27.03.2019 Врачебная ошибка стоила жизни пациенту больницы на станции Уссурийск
-
02.08.2018 Женщина умерла после операции по коррекции груди
-
14.03.2018 По факту гибели человека в порту Находки возбуждено уголовное дело
-
19.10.2017 В Приморье возбуждено уголовное дело против машиниста
Добавить комментарий