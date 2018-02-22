Осторожно, вши! Родителей призывают проявлять бдительность

Педикулёз является самым распространенным паразитарным заболеванием независимо от уровня экономического развития страны, — сообщает ведомство. Вопреки распространённому мнению, что педикулёз - участь лиц без определённого места жительства это заболевание с одинаковой степенью вероятности может встретиться у каждого.

В Приморском крае педикулёз регистрируется ежегодно (средний многолетний показатель 71,7 на 100 тысяч населения). За текущий период 2019 года на 23 административных территориях Приморского края зарегистрировано 466 случаев педикулеза (показатель 25,3 на 100 тысяч населения), что на 8,3% ниже показателя за аналогичный период 2018г. (511 случаев педикулеза, показатель 27,6) и на 27% ниже среднего многолетнего показателя (34,7 на 100 тысяч населения).

Наиболее поражаемой группой при педикулёзе являются дети до 17 лет (89%). Максимальная заболеваемость педикулезом среди детей приходится на возраст от 7 до 14 лет (учащиеся образовательных учреждений).

С целью организации своевременного выявления педикулёза и предупреждения формирования очагов педикулёза Управлением Роспотребназдора по Приморскому краю в адрес департамента здравоохранения Приморского края и департамента образования и науки Приморского края направлены предложения «О проведении плановых профилактических осмотров на педикулёз в период формирования организованных коллективов».

Для предупреждения заражения головными вшами родителям следует регулярно осматривать детей, особенно если ребенок посещает детский сад, школу. После каникул будьте особенно бдительны: проведите осмотр головы ребенка.

Особое внимание необходимо обращать на осмотр волос затылочной и височной части головы. Наиболее очевидный признак педикулеза – наличие белых комочков-гнид у корней волос или расчесанные ранки на коже головы, возникшие после кровососания вшей.

В случае обнаружения педикулёзау ребёнка, посещающего организованный детский коллектив, родители должны поставить в известность администрацию учреждения для своевременной организации и проведения профилактических мероприятий в детском образовательном учреждении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]