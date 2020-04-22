В Приморье 44% пациентов с коронавирусом еще находятся на лечении
На данный момент в Приморском крае проходят лечение 44% от общего числа выявленных случаев. Показатель Приморья ниже среднего показателя по ДФО, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Инфомрационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Всего в Дальневосточном федеральном округе на лечении находятся 50% от всех выявленных случаев заболевания COVID-19 в округе. Наивысший процент заболевших коронавирусом в ДФО, находящихся на лечении в медицинских учреждениях или дома, – в Камчатском крае (70%). Также высокие показатели в Амурской области (65%), Сахалинской области (59%). Наименьший показатель у Магаданской области – 19%.
По данным ИЦК на сегодняшний день в России насчитывается более 420 тысяч случаев заболевания COVID-19, на лечении находятся п
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