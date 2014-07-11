Двое подростков сбежали из «Паруса Надежды»

В первый день осени двое подростков 15 и 16 лет покинули территорию социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Парус Надежды» и до настоящего времени их местонахождение неизвестно, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на волонтеров из «ПримПоиска».

Подростки покинули «Парус Надежды» в 14:15. 16-летний Леонид Булов худощавого телосложения, рост 160 см., темные короткие волосы. Был одет в черные штаны и красную футболку.

15-летний Роман Берген худощавого телосложения, рост 168-170 см, короткостриженные русые волосы с удлиненной челкой. Был одет в клетчатые штаны, кофту с длинными рукавами и черные кроссовки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростков, просят позвонить по телефонам: 8 (4232) 38 – 80 – 03 – ОП №6 УМВД России по г. Владивостоку или 02, 102 – полиция; 8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07 – волонтеры.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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