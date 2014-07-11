Новости Общество Происшествия

Сегодня, 19:58
 

Двое подростков сбежали из «Паруса Надежды»

Двое подростков сбежали из «Паруса Надежды»

Фото: ПримПоиск

В первый день осени двое подростков 15 и 16 лет покинули  территорию социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Парус Надежды» и до настоящего времени их местонахождение неизвестно, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на волонтеров из «ПримПоиска». 

Подростки покинули «Парус Надежды» в  14:15.  16-летний Леонид Булов худощавого телосложения, рост 160 см., темные короткие волосы. Был одет в черные штаны и красную футболку.

15-летний Роман Берген худощавого телосложения, рост 168-170 см, короткостриженные русые волосы с удлиненной челкой. Был одет в клетчатые штаны, кофту с длинными рукавами и черные кроссовки. 

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростков, просят позвонить по телефонам: 8 (4232) 38 – 80 – 03 – ОП №6 УМВД России по г. Владивостоку или 02, 102 – полиция;  8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07 – волонтеры.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Восток 24: Наши вести









Отдых у моря