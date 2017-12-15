Подросток сбежал из реабилитационного центра в Приморье

12-летний Данил Сопин 23 ноября 2019 года ушел из социального реабилитационного центра "Парус надежды" в Приморском крае и до настощего времени не вернулся. Как сообщает "Вести: Приморье со ссылкой на "Примпоиск", подросток и ранее уходил.

Приметы: рост 140 см., худощавого телосложения, волос рыжий.

Был одет: синяя ветровка, синие джинсы, чёрные кроссовки, чёрная вязаная шапка.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Данила,

просят позвонить по телефонам:

8 (4232) 38-80-03, 49-06-81 – ОП №6 УМВД России по г. Владивостоку или 02, 102 – полиция,

8 914 663 45 54 – волонтеры,

или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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