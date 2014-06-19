Facebook собирается покончить с "ярмаркой тщеславия"
Пользователей Facebook хотят защитить от зависти «френдам» из ленты — соцсеть уже тестирует функцию, которая позволит скрывать счетчик лайков, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на TechCrunch.
Дочка Facebook, Instagram, провела такой эксперимент в 7 странах, показывая аудитории поста только несколько имен общих друзей, которым он понравился — вместо общего числа. Делается это с целью защиты пользователей от зависти к более успешным и «интересным» блогерам.
Но счетчик отключится только для посторонних взглядов — хозяин аккаунта по-прежнему сможет увидеть, сколько раз его пост был одобрен общественностью.
В начале августа подобный эксперимент провела и российская сеть «ВКонтакте».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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