Новости Общество
Сегодня, 17:46

Рекламу лука заблокировали из-за сексуальности

Рекламу лука заблокировали из-за сексуальности

Источник фото: pixabay.com / страница Gaze Seed Company в Facebook

Популярная социальная сеть Facebook заблокировала рекламу лука канадской фермерской компании Gaze Seed Company, сочтя ее «излишне сексуальной», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на lenta.ru

Соцсеть забраковала фотографию, на которой изображены лежащие в корзине целые луковицы и одна разрезанная на половину на переднем плане, уточнил телеканал CBC.

Представитель компании Джексон Маклин отметил, что нужно обладать довольно живым воображением, чтобы увидеть в этом снимке хоть какую-то сексуальность.

Маклин уточнил, что компания ранее закупала у соцсети рекламу, и никаких нареканий до этого случая не было.

Позднее Facebook разблокировала запись. Там пояснили, что ошибка произошла из-за автоматического алгоритма.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме