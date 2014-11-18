Рекламу лука заблокировали из-за сексуальности

Популярная социальная сеть Facebook заблокировала рекламу лука канадской фермерской компании Gaze Seed Company, сочтя ее «излишне сексуальной», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на lenta.ru

Соцсеть забраковала фотографию, на которой изображены лежащие в корзине целые луковицы и одна разрезанная на половину на переднем плане, уточнил телеканал CBC.

Представитель компании Джексон Маклин отметил, что нужно обладать довольно живым воображением, чтобы увидеть в этом снимке хоть какую-то сексуальность.

Маклин уточнил, что компания ранее закупала у соцсети рекламу, и никаких нареканий до этого случая не было.

Позднее Facebook разблокировала запись. Там пояснили, что ошибка произошла из-за автоматического алгоритма.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]