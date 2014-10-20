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275 кг камбалы уничтожат во Владивостоке 

275 кг камбалы уничтожат во Владивостоке 

Фото: http://spb-fish.ru

Россельхознадзор выявил почти 300 кг камбалы, которую хранили и перевозили без сопроводительных документов. Рыба подлежит уничтожению, — сообщили «Вестям: Приморье» в управлении.

300 тысяч рублей заплатит Владивостокский морской рыбный порт за то, что в его холодильных камерах хранилась и перевозилась камбала, у которой отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие  прохождение  рыбой ветеринарно-санитарной экспертизы.

Нарушения выявили госинспекторы территориального Управления Россельхознадзора в ходе ветеринарно-санитарного осмотра, проведенного на территории ОАО «ВМРП».

Из 450 кг мороженой звездчатой камбалы 275 кг признаны небезопасными и изъяты из оборота, а в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении (по ч. 2 ст. 10. 8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства»).

Продукция подлежит утилизации или уничтожению под контролем государственного инспектора Управления Россельхознадзора.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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