По заявкам жителей: в строящемся стадионе в Находке учтены пожелания будущих спортсменов





В Находке полным ходом идет благоустройство дворов по губернаторской программе. Проекты учитывают индивидуальные пожелания тех, кто будет пользоваться этими дворами, — сообщают «Вести: Приморье».

Как рассказали в пресс-службе краевой администрации, губернаторская программа «1000 дворов» исполняет желания приморцев на сумму 1,2 млн. рублей. В Находке на улице Железнодорожной, к примеру, идет строительство мини-стадиона. В его проекте учтены все пожелания жильцов.

Архитекторы разработали индивидуальные проекты для каждого двора. Активисты улицы Железнодорожной решили, что им нужен дворовый стадион.

Поэтому строители готовят бетонное основание площадью более 200 квадратных метров. Затем смонтируют оборудование.

«Функциональное покрытие с разметкой, ограждение высотой два метра, стойки с кольцами – в проекте учтены все пожелания жильцов. Рядом установят семь снарядов для занятий физкультурой. Комплектация позволит любителям активного образа жизни получать кардио и силовую нагрузку, прорабатывать различные группы мышц. Для отдыха предусмотрены скамьи и качели», – отметили специалисты.

Строители трудятся и на других адресах, вошедших в губернаторскую программу. Уже подготовлены к бетонированию основания для установки еще нескольких детских и спортивных площадок в городе.

«Почти завершен ремонт более чем 10 придомовых территорий. Всего в Находке в этом году будет благоустроено более 80 объектов. Столь масштабная работа будет проделана впервые – в разных микрорайонах города предстоит построить 46 детских и 17 спортивных площадок, заасфальтировать проезды у 16 домов, построить две уличных лестницы», – подчеркнули в муниципалитете.

Как отметила врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко, краевая программа позволяет объединяться домами и делать комфортнее общую территорию.

«Если жители решают, что им, допустим, нужна большая детская или спортивная площадка, они могут по общему решению заявить и такой объект, и таких примеров по краю у нас много», – пояснила замглавы региона.

Напомним, программа «1000 дворов» стартовала по инициативе Олега Кожемяко. На основе заявок от жителей был составлен перечень из 1000 дворов, которые благоустроят по всему Приморью в 2019 году. На это в краевом бюджете предусмотрели 1,2 миллиарда рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]