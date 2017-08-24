Знак ГТО на груди у него: на «Улице Дальнего Востока» можно сдать нормативы
Посетители выставки «Улица Дальнего Востока», которая будет открыта для всех желающих 7 и 8 сентября, смогут пройти пробное тестирование норм ГТО, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.
С этой целью на выставке будет работать специальная площадка, которая разместилась рядом с павильонами Приморского края и Министерства сельского хозяйства России.
По словам организаторов, в прошлом году площадка пользовалась огромной популярностью у посетителей. Испытать свои физические возможности пожелали более 1,5 тысячи человек. В эти дни нормы сдают участники и гости Восточного экономического форума, а 7 сентября с 14:00 до 20:00 и 8 сентября с 10:00 до 20:00 это смогут сделать все желающие.
Площадка комплекса ГТО стала частью большой программы ВЭФ-2019, в состав которой включены мероприятия по 14 видам спорта.
Также в дни форума на Спортивной набережной Владивостока будет работать площадка Олимпийского комитета России, посвященная 40-летию Олимпиды-1980.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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