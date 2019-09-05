Жители Владивостока и гости дальневосточной столицы тоже смогут принять участие в мероприятиях, приуроченных к Восточному экономическому форуму. В качестве экскурсантов их будут ожидать на набережной островного кампуса в бухте Аякс 7 и 8 сентября, чтобы познакомиться с природными богатствами и достижениями дальневосточных регионов.

Пожалуй, одно из самых интересных мероприятий ежегодного Восточного экономического форума - выставка дальневосточных регионов. Это один из способов хотя бы так, не выезжая из Владивостока, познакомиться с нашими ближайшими соседями по федеральному округу, причем абсолютно бесплатно.

Конечно, настоящее путешествие подарит больше впечатлений, но есть одно существенное НО! Стоимость перелетов по Дальнему Востоку вновь стремится к заоблачным высотам. Поэтому наш вариант - максимально дешево и в то же время познавательно.

Жителей и гостей дальневосточной столицы на «Улице Дальнего Востока» ждут 7 и 8 сентября. Причем седьмого числа, по замыслу организаторов, свободный вход до 14 часов открыт исключительно для организованных групп многодетный семей, пенсионеров, ветеранов и всевозможных организаций. С 14.00 до 20.00 - вход для всех желающих. На следующий день, 8 сентября, выставочные мини-филиалы всех регионов от Улан-Удэ до Анадыря и от Якутска до Южно-Сахалинска, готовы встречать всех посетителей с 10 утра до 20 часов вечера.

Но, чтобы свободно пройти по улице дальневосточных регионов, надо выполнить одно важное условие! Надо пройти регистрацию на официальном сайте и получить заветный бесплатный билет!

Набираем в поисковике адрес страницы в интернете: forumvostok.ru и переходим на страницу регистрации. В свободные поля вводим ваши данные: фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер телефона, день посещения и временной период. Ставим галочки на получение подтверждения регистрации по почте и смской на ваш телефон.

Внимание! На мини-путешествие по обширной территории Дальнего Востока вам дается два часа. После прохождения регистрации на вашу электронную почту придет совершенно бесплатный электронный билет. Его можно распечатать или скачать в ваш смартфон. Добро пожаловать на улицу Дальнего Востока!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]