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Глава ФИФА рассказал Путину о планах открыть футбольную школу на территории ДВФУ

Фото: kremlin.ru

Президент России и Премьер-министр Индии осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока», организованную на набережной бухты Аякс острова Русский в рамках V Восточного экономического форума. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт Кремля, Владимир Путин и Нарендра Моди посетили павильоны Бурятии, Камчатского и Приморского краёв, ознакомились с экспозицией компании «Вертолёты России».

На выставке 11 дальневосточных регионов представляют свой экономический потенциал, туристические возможности, культурные традиции, а также знакомят гостей с реализованными и перспективными инвестиционными проектами. Кроме того, оборудованы тематические павильоны при поддержке федеральных министерств: Минсельхоза, Минприроды, Минвостокразвития.

Посещению выставки предшествовала краткая беседа Владимира Путина с президентом Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино. Глава ФИФА, в частности, рассказал о планах открыть на территории Дальневосточного федерального университета футбольную школу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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