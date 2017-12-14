Инфантино назвал Чемериса "Twin Brother"
Президент ФИФА Джании Инфантино признал в депутате Законодательного собрания Приморья Игоре Чемерисе "брата-близнеца". Об этом в своем твиттере написала супруга Игоря Святославовича - депутат Думы Владивостока Роза Чемерис.
"..на полях ВЭФ всегда много встреч с очень интересными людьми. Президент ФИФА Джанни Инфантино как всегда, безупречно выглядит, говорит на нескольких языках и шутит. Называет моего муже Игоря "Twin Brother" - за одинаковую прическу. Благодаря президенту ФИФА во Владивостоке появится долгожданная школа детского футбола", - уточнила Роза Басировна.
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "глава ФИФА рассказал Путину о планах открыть футбольную школу на территории ДВФУ".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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