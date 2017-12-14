Новости Общество Спорт Политика

Сегодня, 14:46
 

Инфантино назвал Чемериса "Twin Brother"

Инфантино назвал Чемериса "Twin Brother"

Фото: t.me/Rozochkatsvetochek

Президент ФИФА Джании Инфантино признал в депутате Законодательного собрания Приморья Игоре Чемерисе "брата-близнеца". Об этом в своем твиттере написала супруга Игоря Святославовича - депутат Думы Владивостока Роза Чемерис.

"..на полях ВЭФ всегда много встреч с очень интересными людьми. Президент ФИФА Джанни Инфантино как всегда, безупречно выглядит, говорит на нескольких языках и шутит. Называет моего муже Игоря "Twin Brother" - за одинаковую прическу. Благодаря президенту ФИФА во Владивостоке появится долгожданная школа детского футбола", - уточнила Роза Басировна.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "глава ФИФА рассказал Путину о планах открыть футбольную школу на территории ДВФУ".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Восток 24: Наши вести









Отдых у моря