Инфантино назвал Чемериса "Twin Brother"

Президент ФИФА Джании Инфантино признал в депутате Законодательного собрания Приморья Игоре Чемерисе "брата-близнеца". Об этом в своем твиттере написала супруга Игоря Святославовича - депутат Думы Владивостока Роза Чемерис.

"..на полях ВЭФ всегда много встреч с очень интересными людьми. Президент ФИФА Джанни Инфантино как всегда, безупречно выглядит, говорит на нескольких языках и шутит. Называет моего муже Игоря "Twin Brother" - за одинаковую прическу. Благодаря президенту ФИФА во Владивостоке появится долгожданная школа детского футбола", - уточнила Роза Басировна.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "глава ФИФА рассказал Путину о планах открыть футбольную школу на территории ДВФУ".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]