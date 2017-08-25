Центр ледовых видов спорта построят в Приморье

Новый для России олимпийский вид спорта при поддержке Президента РФ Владимира Путина планируют развивать в Приморье и создать для этого соответствующую инфраструктуру. Соглашение о строительстве базового спортивного центра и ледовой арены по керлингу во Владивостоке подписал губернатор края Олег Кожемяко и президент Федерации керлинга Приморского края Марина Михайлова в первый день пятого Восточного экономического форума 4 сентября.

Соглашение предусматривает создание в дальневосточной столице тренировочного центра и ледовой площадки для подготовки спортсменов, проведения соревнований по керлингу и другим ледовым видам спорта, предоставления спортивных услуг населению и в целом для популяризации керлинга как олимпийского вида спорта.

Администрацией Приморья уже принято решение о выделении в 2019 году средств краевого бюджета на разработку проектной документации на строительство центра. Совместно с краевой Федерацией керлинга готовится техническое задание, проводятся инженерно-геодезические работы. Реализовать проект планируется до 2021 года.

Предполагается, что новый центр будет открыт на территории Нагорного парка (Шилкинская, 16). Торжественная церемония закладки первого камня ледовой арены состоялась во Владивостоке уже в четверг, 5 сентября, в 10.30, в рамках ВЭФ-2019. Специально для этого события подготовлена капсулы времени с посланием детей в будущее, которая будет вскрыта через 20 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]