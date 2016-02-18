Владивостокцам пытаются навязать поверку счетчиков с помощью новых фальшивых извещений

Жители Владивостока вновь получили вместе с привычными квитанциями за электричество и воду некое «повторное извещение» о необходимости пройти обязательную метрологическую поверку счетчиков. Многие с такими листовками уже сталкивались и знают, что это лишь недобросовестная реклама. Однако стоит быть внимательным – компания в очередной раз сменила название и дизайн извещения.

Последние жалобы на подобные листовки поступали в июле. Приходили они от «Центральной службы учета ресурсов» – компании, которая нигде не была зарегистрирована. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, теперь название сменилось на «Единую информационную службу жилищно-коммунального хозяйства г. Владивосток» – также не существующая организация. Отметим, что название, указанное в извещениях, меняется не первый раз: такие же листовки приходили и от «Городского центра учета водопотребления», и от «Единой городской службы по учету водоснабжения».

В очередной раз сменился и дизайн извещения. Вместо горизонтальной ориентации листовку печатают на вертикальной, изменилось положение текста и штрих-кодов. Сам же текст остался абсолютно тем же, за исключением дат, которые указали актуальными на данный момент. Получателям квитанций, ссылаясь на федеральный закон, сообщают, что они должны пройти обязательную метрологическую поверку приборов учета воды, без которой они будут считаться непригодными. Работы по поверке, согласно извещению, будут проводиться с 19 августа по 6 сентября.

При этом, дозвонившись в организацию, вы получите предложение заменить счетчики на новые, а не сделать поверку.

«Поверка производится в лабораторных условиях с демонтажем счетчика и несет очень большие затраты денежных средств и времени. Стоимость поверки за один счетчик – около 2000 рублей с допработами. Необходимо будет вызывать мастера, чтобы составить акт снятия пломбы, снимать сам счетчик. В лаборатории он будет находиться недели две, чтобы вы в это время могли пользоваться водой, придется наращивать трубу или ставить заглушку. Поэтому сейчас более эффективный вариант, которые выбирает большинство собственников, – замена счетчиков на новые со сроком службы 12 лет. Мастер выполняет работы в удобные для вас дату и время. По стоимости, если менять один прибор учета, это будет составлять 2600 рублей, если два – 4900 рублей», – рассказали в компании.

Отметим, стоимость поверки одного счетчика в ФБУ «Приморский ЦСМ» – 408 рублей в лаборатории и 621 рубль на месте эксплуатации. В лаборатории поверка занимает всего два часа.

Примечательно, что на всех листовках, полученных в разные месяцы разными людьми, всегда указаны одинаковые номера извещения, штрих-кода и ВРФ. Остался тем же и QR-код, который ведет на старое название организации – «Центральная служба учета ресурсов». Одинаковы и тарифы, которые указаны в табличке, и они по-прежнему не совпадают с установленными во Владивостоке.

Напомним, в конце 2017 года УФАС признало, что такие псевдоквитанции нарушают закон о рекламе. Было возбуждено два уголовных дела. Производство по одному из них (в отношении «Единого центра информационных систем ЖКХ») было прекращено в связи с ликвидацией ИП. По второму был привлечен к ответственности ИП Калачев И. Д., который и является распространителем рекламы. По решению УФАС от 28 апреля 2018 года, дело об административном правонарушении возбудили и на предпринимателя Хомяка А. В., которому принадлежит указанный в извещении номер телефона (он также остался прежним).

Если вы тоже заметили в своем почтовом ящике фальшивые извещения, отправляйте жалобу в приморское УФАС. Сделать это нужно заказным письмом по почте: 690007, Владивосток, 1-я Морская, 2 или на электронный адрес: to25@fas.gov.ru, приложив копию или скан квитанции. Также можно воспользоваться электронной формой на сайте УФАС. Подробно с порядком обращения можно ознакомиться на сайте ведомства.

Вы также можете скачать образец заявления на бланке обращения. Обратите внимание, что в листовке, которую вы получили, могут быть указаны другой номер извещения, телефона или название компании. В своем обращении обязательно исправьте эти данные.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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