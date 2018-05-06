Выяснилось, кто стоит за фальшивыми квитанциями о поверке счетчиков в Приморье

Приморское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило административное дело в отношении авторов фальшивых извещений о поверке счётчиков водоснабжения – распространение этих бумаг посчитали «ненадлежащей рекламой». Людям, которые стоят за деятельностью «Центра метрологии ЖКХ», грозит штраф до 500 тыс. рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, дело об административном правонарушении возбудили в отношении индивидуального предпринимателя из Карелии. По информации ведомства, ИП Фарутин Александр Александрович стоит за распространением во Владивостоке рекламы поверки приборов учёта воды – за ним закреплён телефонный номер, который распространяет в своих объявлениях «Центр метрологии ЖКХ». ИАС Seldon.Basis выдаёт следующие сведения: ИП было зарегистрировано в 2018 году, расположено в Республике Карелия и занимается производством санитарно-технических работ, монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. При этом Александр Фарутин также является учредителем ПК ОВО «Потребкооперация Казаков Карелии» ГКО «Петрозаводское».

Уже несколько лет жителям края приходят объявления, внешне напоминающие квитанции за услуги ЖКХ. На бумаге есть обозначения следующего образца: «Центр метрологии ЖКХ» г. Владивосток, извещение за март 2021». А суть объявления в том, что срок поверки водосчётчиков якобы истёк и необходимо пройти обязательную метрологическую поверку. Если этого не сделать, то показания будут начисляться не по счётчику, а по нормативам – почти в два раза дороже. А если поверить объявлению, то стоимость такой поверки обойдётся значительно дороже средней цены по городу и краю.

Приморское УФАС определило, что первым нарушением по линии антимонопольной службы является отсутствие на бумаге указания на организационно-правовую форму «Центра метрологии ЖКХ».

«Буквальное прочтение данных словосочетаний без ссылки на «ИП» либо «ООО» может создавать у потребителей впечатление о наличии метрологического центра ЖКХ, способного и полномочного осуществлять услуги по установке/поверке приборов учёта воды, – такое пояснение даётся в определении о возбуждении административного дела. – Вместе с тем установлено, что указанного центра, оказывающего подобные услуги, в г. Владивостоке не существует».

В данном случае авторам не стоило оформлять свои объявления в стиле, схожем с квитанциями за ЖКХ. В соответствии с п. 20 ч. 3 ст. 5 ФЗ «О рекламе», недостоверной признаётся реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения об изготовителе или о продавце рекламируемого товара. По мнению УФАС, форма изготовления рекламы-извещения в виде квитанции и наличие в ней реквизитов, включая исполнителя услуг, ассоциируется с государственной либо муниципальной структурой, вводит в заблуждение потребителя. Также в заблуждение может ввести наличие информации об истечении срока поверки прибора учёта.

В соответствии с ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 2500 рублей; на должностных лиц – от 4000 до 20 000 рублей; на юридических лиц – от 100 000 до 500 000 рублей.

Напомним, в феврале сообщалось о том, что жителям Владивостока продолжают присылать фальшивые извещения о необходимости пройти метрологическую поверку счётчиков – изменился лишь их дизайн. Квитанции «за январь», подписанные неким Правдой И. И., присылает «Центр метрологии ЖКХ». Стоимость прибора и его установки у этой компании в 6 раз выше, чем поверка в государственном центре стандартизации. Ранее горожане и жители Приморья получали подобные бумаги от другой компании – несуществующей в реальности «Единой информационной службы жилищно-коммунального хозяйства г. Владивосток».

Отметим, что несколько лет назад антимонопольная служба уже занималась делом о ложных извещениях. В конце 2017 года УФАС по Приморскому краю признало, что объявления от «Единой городской службы по учёту водоснабжения», рассылаемые горожанам, – реклама, которая нарушает федеральное законодательство. О конкретных предпринятых мерах в ведомстве тогда не сообщили.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]