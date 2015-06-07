На территории России вступили в силу новые правила перевозки домашних питомцев

Изменения в ветеринарные требования вступили в силу. Теперь в Россию можно ввозить кошек и собак без прививок, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор Приморского края.

Изменения произошли в ветеринарных требованиях при ввозе в Евразийский экономический союз собак, кошек и хорьков. Теперь в Российскую Федерацию можно ввозить не вакцинированных щенков и котят, а также животных, вакцинированных от бешенства вакцинами, действующими три года. Кроме того, изменились требования при ввозе кроликов.

Согласно новым правилам, к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза и перемещению между государствами-членами допускаются клинически здоровые пушные звери, кролики, собаки и кошки с территорий, свободных от сибирской язвы, бешенства, туберкулеза, энцефалопатии норок, алеутской болезни, туляремии, вирусной геморрагической болезни,пастереллеза, миксоматоза.

Не позднее чем за 20 дней до отправки животных вакцинируют, если они не были привиты в течение последних 12 месяцев:

- всех плотоядных (кроме норок) - против бешенства;

- лисиц, песцов - против чумы плотоядных;

- норок и хорьков - против чумы плотоядных, вирусного энтерита, псевдомоноза;

- нутрий - против пастереллеза;

- собак - против чумы плотоядных, гепатита, парвовирусных инфекций и аденовирусных инфекций, лептоспироза (если не были обработаны с профилактической целью дегидрострептомицином или веществом, зарегистрированным в стране-экспортере, дающим эквивалентный эффект);

- кошек - против панлейкопении;

- кроликов - против миксоматоза и вирусной геморрагической болезни, а также по требованию уполномоченного органа государства-члена, на территорию которого осуществляется ввоз (перемещение), на другие инфекционные болезни.

Допускаются ввоз и (или) перемещение плотоядных при подтверждении ветеринарным врачом, выдавшим ветеринарный сертификат, что срок поддержания иммунитета вакциной против бешенства, составляющий более одного года, не истек, или при лабораторном подтверждении, что напряженность иммунитета против бешенства составляет не менее 0,5 МЕ/мл, а также не вакцинированных против бешенства собак и кошек, не достигших возраста 3 месяцев.

Допускается ввоз собак и кошек, перевозимых для личного пользования в количестве не более 2-х голов, без разрешения на ввоз и карантинирования в сопровождении международного паспорта, который в данном случае приравнивается к ветеринарному сертификату, при условии наличия в нем отметки компетентного органа о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой. При ввозе из третьих стран переоформление международного паспорта в стране назначения на ветеринарный сопроводительный документ не требуется.

Допускается перемещение по территории Евразийского экономического союза собак и кошек, перевозимых для личного пользования, в количестве не более 2 голов без карантинирования в сопровождении ветеринарного паспорта животного согласно приложениям N 2 и 3. В паспорте должны быть отметки, свидетельствующие, что животное вакцинировано в соответствии с настоящими Требованиями и при этом любая последующая вакцинация против бешенства проводилась в период действия предшествующей вакцинации. В течение 14 дней до начала перемещения должен быть проведен клинический осмотр животного и в паспорте сделана соответствующая отметка ветеринарным врачом, дающая право на перемещение животного в течение 120 дней при условии, что за этот период не истекает срок действия вакцинации (ревакцинации) против бешенства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]